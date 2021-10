Autorin aus Korschenbroich : Glehn trauert um Marianne Förster

Korschenbroich Eine der bekanntesten Stimmen des Korschenbroicher Stadtteils Glehn ist verstummt. Im Alter von 92 Jahren verstarb nach kurzer, aber schwerer Krankheit die Schriftstellerin Marianne Förster.

Über 40 Jahre begeisterte sie ihre kleinen und großen Leser. Die Kinderbuch- und Romanautorin, auch bundesweit bekannt durch ihre exklusiven Glückwunschkarten, hat sich auch mit ihren Mundartgedichten kreisweit einen Namen gemacht. Vorträge und Lesungen in Kitas, bei Frauen-, Senioren- und Heimatvereinen gehörten auch zu ihrem Repertoire. Bei der traditionellen Lampefire der Glehner Heimatfreunde war sie als Vortragende über viele Jahre hinweg ein Garant für einen vollen Saal.

Dabei war ihr literarisches Talent lange Zeit unentdeckt geblieben. Denn zunächst betätigte sie sich erfolgreich als Geschäftsfrau, baute zusammen mit ihrem Ehemann Hermann den Landhandel Förster auf, der inzwischen in dritter Generation weitergeführt wird. Marianne Förster benötigte einiges an Überzeugungskraft, um ihrem Mann klarzumachen, dass das Schreiben ihre große Leidenschaft ist und sie dementsprechend auch viel Zeit in ihre Tätigkeit als Autorin investieren muss.