„Korschenbroich liest“ lädt ein : Autor Willi Achten stellt sein neues Buch vor

Korschenbroich Der Autor Willi Achten kommt erneut nach Korschenbroich. Dieses Mal stellt er sein neues Buch „Rückkehr“ vor.

Der Autor Willi Achten, am Niederrhein aufgewachsen und inzwischen im niederländischen Vaals lebend, stellt seinen neuen Roman „Rückkehr“ am Freitag, 19. August, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas vor. Musikalisch begleitet wird er dabei von dem Aachener Musiker und Komponisten Heribert Leuchter.

Willi Achten erzählt die Geschichte des Jakob Kilv, der nach mehreren Jahren in sein Heimatdorf zurückkehrt und sich an den alles entscheidenden und verändernden Sommer seiner Jugend erinnert. Karten für die Veranstaltung im Rahmen des „Literarischen Sommers“ gibt es für 10 Euro in der Buchhandlung Barbers.