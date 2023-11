Bestseller-Autor Daniel Speck in Korschenbroich Von Hippies, Hare Krishna und der Suche nach dem Verlorenen

Eingebettet in Orange gab das an die Wand projizierte Buchcover von Daniel Specks Roman „Yoga Town“ den ersten Anstoß zur Gedankenreise in die späten 1960er Jahre. Das Reisen ist ein Aspekt im farbig erzählten Familienroman, der seinen Anfang in Berlin 2019 nimmt. Als Gast der Reihe „Korschenbroich liest“ führte der Autor seine Zuhörerschaft im voll besetzten Veranstaltungsraum des Seniorenheims „Azurit“ in die Handlung ein.