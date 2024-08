Post- und Paketstation in Korschenbroich Automat für Post- und Paketservice in Betrieb genommen

Der neuentwickelte Automat sei rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Ähnlich wie bei dem Modell „Packstation“ bieten Deutsche Post und DHL einen Service rund um die Uhr an – zudem mit einem erweiterten Angebot: Denn die neuen Poststationen bieten Dienstleistungen an, die in Filialen am häufigsten nachgefragt werden. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie zum Beispiel Einschreiben, ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Außerdem ist der Empfang von DHL Paketen, Bücher- und Warensendungen sowie Groß- und Maxibriefen und Einschreiben direkt an der Station mit 36 Paketfächern möglich.