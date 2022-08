Fahrt in Schlangenlinien in Korschenbroich : Betrunken und bekifft, aber ohne Führerschein unterwegs

Fahrt in Schlangenlinien in Korschenbroich

Streifenbeamte der Polizei stoppten einen Fahrer aus Neuss in Korschenbroich. Er war betrunken, hatte gekifft, aber einen Führerschein hatte er nicht. Foto: dpa/Jonas Güttler

Korschenbroich Er war wegen seiner Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen. Als die Polizei den Fahrer aus Neuss stoppte, gab er an, mehrere Joints geraucht zu haben. Zudem hatte er mehr als zwei Promille. Einen Führerschein hatte der 31-Jährige aber nicht.

Nach Hinweisen von Zeugen konnten Streifenbeamte in der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. August, gegen 0.30 Uhr an der Bundesstraße 230 einen Autofahrer aus Neuss anhalten. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seinem Wagen zuvor in Schlangenlinien gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.