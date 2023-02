Feuer in Korschenbroich Auto unter Carport stand in Flammen

Ein Citroen C5 ist an der Straße „Martinshütte“ am Montagabend, 20. Februar, gegen kurz vor 22 Uhr, fast vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses unter einem Carport abgestellt. Auch der Unterstand wurde durch die Flammen stark beschädigt. Anwohner hatten kurz vor dem Brand zwei Knallgeräusche gehört und dann den in Flammen stehenden Wagen entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr.