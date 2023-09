Unfallflucht in Korschenbroich Auto touchiert Fahrrad am Eschenweg

Die Fahrerin eines grauen Pkw hat sich am Sonntag, 10. September, gegen 14 Uhr unerlaubt von einer Unfallstelle am Eschenweg entfernt. Wie die Polizei mitteilte, touchierte die Frau beim Wenden mit dem Heck ihres Wagens ein abgestelltes Fahrrad. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt in Richtung der Straße Auf den Kempen einfach fort. Die Frau hat nach Angaben der Polizei rote Haare. Das Verkehrskommissariat 1 nimmt Zeugenhinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.