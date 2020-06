GGS Herrenshoff : Eine Triumphfahrt zum Abschied als Schulleiterin

Korschenbroich Marie-Luise Grüe wurde an ihrem letzten Morgen als Schulleiterin der Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff von über 360 Menschen überrascht. Sie begleiteten ihre Ankunft mit Papiertüchern und Plakaten.

An ihrem letzten Tag als Schulleiterin der GGS Herrenshoff durfte sich Marie-Luise Grüe einmal wie die leibhaftige Queen fühlen. Mit einem Cabrio wurde sie zu Hause abgeholt und auf dem erhöhten Rücksitz auf den letzten Metern in Schrittgeschwindigkeit zur Schule gefahren. Begleitet von einem Spalier von über 360 Menschen – Schülern, ehemaligen Schülern und Eltern, die ihr mit gelben Papiertüchern zuwinkten und eigens Plakate gebastelt hatten.

„Als ich abgeholt wurde, habe ich mir noch gar nicht so viel dabei gedacht“, sagt Grüe. „Wer dann alles vor der Schule stand, kann ich noch gar nicht so richtig fassen.“ Sie hätte nie gedacht, dass ihr letzter Tag als Schulleiterin für so viele Menschen eine Bedeutung habe. „Das ist ein richtig schönes Gefühl.“