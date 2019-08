Auszeichnung für Korschenbroicher Kinder : Kita in Pesch ist „Clever in Sonne und Schatten“

Kita in Pesch ist „Clever in Sonne und Schatten“

Das städtische Familienzentrum in Pesch (Archivfoto). Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Das Familienzentrum in Pesch hat ein Projekt zum richtigen Sonnenschutzverhalten durchgeführt und ist jetzt dafür ausgezeichnet worden. Die Kita wird das Thema auch in Zukunft immer wieder aufgreifen.

Die Kinder und Erzieherinnen des Städtischen Familienzentrums Pesch haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema Sonnenschutz beschäftigt. In Zusammenarbeit mit dem Präventionszentrum des NCT/UCC (Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Dresden/Universitäts KrebsCentrum) hat die Einrichtung ein wissenschaftlich geprüftes und qualitativ hochwertiges Programm zum richtigen Sonnenschutzverhalten durchgeführt. Jetzt wurde das Familienzentrum Pesch als „Clever in Sonne und Schatten Kita“ ausgezeichnet. Die Einrichtung wird damit auch auf der Website der deutschen Krebshilfe eingetragen.