Ausstellung in Korschenbroich Bewegende Kunst zwischen Himmel und Erde

Die Künstlerin Maria Lehnen war sichtlich überrascht. „Ich bin von den Socken. Ich dachte, die Menschen sind heute alle mit dem Fahrrad unterwegs“, betonte sie. Was Lehnen so erstaunte, war der große Zuspruch für ihre Kunstausstellung in der Herz Jesu-Kirche in Herrenshoff. Gut 150 Gäste aus der Gemeinde und den Nachbarstädten waren zur Eröffnungsveranstaltung in die Kirche und das Pfarrheim gekommen. Sie bekamen eine sehenswerte, kluge und bewegende Ausstellung zu sehen.