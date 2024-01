Museum Kulturbahnhof in Korschenbroich Ausstellung „Faszination Holz“ im Museum Kulturbahnhof

Die Ausstellung wird begleitet von zwei literarisch-musikalischen Veranstaltungen. Am Sonntag, 25. Februar, gibt es ab 16 Uhr unter dem Titel „Mein Freund, der Baum“ Texte von Rita Mielke zur Musik von Ottmar Nagel an der Gitarre. Am Sonntag, 24. März, um 16 Uhr lautet die Veranstaltung „Auf dem Holzweg“ mit Texten von Rita Mielke und Musik von Dagmar Wilgo an Holz-Blasinstrumenten. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen beträgt jeweils acht Euro. Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Barbers.