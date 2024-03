Ausstellung Wenkerbögen in Korschenbroich-Glehn Wie die Mundart vor etwa 150 Jahren klang

In der Ausstellung gibt es diese Arbeit teilweise in einer Präsentation und als „Hingucker“ auch auf acht großen Bannern mit mundartlichen Ausdrücken von 1884, auf denen die damaligen Unterschiede der jeweiligen Ausdrucksweise verglichen werden. Der Satz „Es sind schlechte Zeiten“ hieß beispielsweise 1884 in Glehn „Et send schleite Zickde“. In Steinforth sagte man „Et sent schleite Zickte“. In Liedberg „Ett send schliete Zien“ und in Pesch „Et sennt schleihte Tieten“ – mundartliche Unterschiede, die es bis heute in Korschenbroich gibt. Ein bemerkenswertes Detail am Rande: Auf der Seite B des Fragebogens aus Glehn ist zu erkennen, dass der damalige Lehrer Hermann Dickmann, der aus Essen-Borbeck stammte, den Fragebogen wohl sicherheitshalber durch einen Schüler aus Glehn ausfüllen ließ.