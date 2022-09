Sandbauernhof in Korschenbroich : Feine Pinselstriche und Kunst aus alten Gegenständen

Sandbauernhof in Korschenbroich

Liedberg Frans Hamelers und Verena Freymann stellten im Liedberger Sandbauernhof aus. Die beiden Künstler haben sehr unterschiedliche Ausdrucksformen. „So konträr wir arbeiten, so gut ergänzen wir uns“, sagt Freymann.

Frans Hamelers liebt die Aquarellmalerei. Im feinen Pinselstrich fängt er Impressionen im Wechsel von Licht und Schatten ein. Verena Freymann findet das Material für ihre Objekte in Gegenständen mit Gebrauchsspuren, die Ausdruck eigener Geschichten sind. Der Maler und die Objektkünstlerin stellten im Sandbauernhof aus.

Da Hamelers im Vorstand der Friedrich-Spee-Akademie Mönchengladbach engagiert ist, gab es eine gesonderte Einführung für deren Mitglieder mit Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden Peter Uhler und musikalischer Umrahmung. Am Klavier interpretierte daher Hamelers Ehefrau Irina Bokova mit Peter Fett (Klarinette) Klezmer-Musik im charakteristischen Wechsel von Melancholie und Freude.

Bis zur Pensionierung vor 22 Jahren war Hamelers 40 Jahre lang Orchestermitglied bei den Niederrheinischen Sinfonikern. Bis heute leitet er das Salonorchester „Die Ohrwürmchen“. Hamelers verriet, dass er auch Malerei studiert und früher immer „nur draußen“ gemalt habe. Bei einer Gruppenreise in Israel habe dafür aber die Zeit gefehlt. So fotografierte er, um gewählte Motive zuhause in die Malerei zu übertragen. Der ungewohnte Zugang habe zunächst „Stress“, dann aber große Freude bereitet, erzählt der Maler. Seine Collage aus Mönchengladbacher Motiven, Spiegelflächen und Rheinkieseln wirkte als Solitär.