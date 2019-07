Im Kulturbahnhof Korschenbroich : Fotografien voller Spiegelungen

Korschenbroich Elf Mitglieder einer ZWAR-Fotogruppe stellen derzeit im Kulturbahnhof ihre Arbeiten aus. Unter dem Titel „Unsere Welt im Spielgel“ beschäftigten sie sich besonders gerne mit Motiven aus dem Bereich Architektur.

Alle elf Ausstellenden fotografieren mittlerweile digital. Dieter Meßner (78) ist Konstrukteur, und das Technische fasziniert ihn auch bei der Fotografie – als Motiv wählte er unter anderem den Hochwasserschutz in Roermond. Heinz-Gerhard Sasse (75), der früher als Patentingenieur gearbeitet hat, war ebenfalls in Roermond auf Motivsuche gegangen – und fündig geworden. In einem nüchtern wirkenden Fenster spiegelt sich die prachtvolle Kathedrale von gegenüber wider. Die Leidenschaft für das Fotografieren hat er nicht erst nach dem Eintritt in den Ruhestand entdeckt: „Ich habe mir 1957 meine erste hochwertige Kamera gekauft.“