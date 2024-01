Ausstellung im Kulturbahnhof Korschenbroich Naturstoff Holz riechen, hören und sogar schmecken

Die „Holz-Bar“ am Fenster in Richtung Gleise ist Einladung an die Sinne, unterschiedliche Holzarten zu schmecken, riechen, spüren, hören und zu sehen. Sie ist die ideale Einstimmung auf die Vielfalt des Naturstoffs Holz. Die Ausstellung „Auf dem Holzweg“ im Kulturbahnhof Korschenbroich gibt eindrucksvoll Einblick in die Geschichte von Mensch und Holz.