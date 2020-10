Kunst in Korschenbroich : Die „Kunstweiber“ stellten im Sandbauernhof aus

Korschenbroich „Kunstweiber“ war die Überschrift bei einer Ausstellung, in der Erika Wildtraut, Heike Plohs, Hilla Baecker, Jessica Zugehör, Ursula Breuer-Kieven sowie Ursula Gabler Malerei, Keramik und Fotografie präsentierten.

Keramiken steuerte Ursula Gabler aus Kapellen bei. Eine ihrer Spezialitäten ist es, alte Spitzendecken vor dem Brand auf den Ton zu drücken, was eine ungewöhnliche Oberfläche ergibt. Ihre Ton-Vögel waren bereits als Teil einer Installation in der Hülchrather Installation zu sehen gewesen. Kleinere Arbeiten in kleinen weißen Objektkästen taugen als Wandschmuck. Zu den ungewöhnlichen Exponaten gehörte eine Vase, aufgebaut aus Tonringen. In den nassen Ton hatte Gabler Glasstücke gedrückt, die dem Objekt den besonderen Pfiff verleihen.