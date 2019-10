Ausstellung in Liedberg : „Kunstweiber“ im Sandbauernhof

Korschenbroich Fünf Künstlerinnen stellten ihre Werke in Liedberg aus.

Hilla Baecker hat ihre Fotos am Computer bearbeitet. Sie zeigte jetzt Arbeiten in Transfertechnik und Impressionen aus Paris und Berlin: Die Wandmalereien dort hatten es der Fotografin angetan. Jessica Zugehör aus Raderbroich möchte mit ihren Bildern Stimmungen einfangen – was ihr auch gelungen ist: Das tosende Wasser , der mächtige Felsen – der Betrachter spürt sie, die Kälte und das ohrenbetäubende Rauschen. Die Blumenbilder in Ei-Tempera wirken, als hätten sie schon so manchen Umzug von einem Landhaus ins andere überstanden, die Verletzungen, die dabei entstanden, sind von der Künstlerin so gewollt und machen die Bilder unverwechselbar. Ursula Breuer-Kieven (64) verarbeitet Fundstücke zu Materialcollagen. Immer wieder baut sie Schlüssel in ihre Bilder ein als Symbol für neue Wege, neue Türen, die dem Leben eine neue Richtung geben.