Ausstellung in Korschenbroich Künstlerinnen inszenieren Kreuze auf Friedhof neu

Dass sich am Samstagabend schätzungsweise rund 300 Menschen vor dem Waldfriedhof eingefunden hatten, lag an „Ulrike“. So hieß das Sturmtief, das am 30. Juni des vergangenen Jahres den alten Friedhof mächtig verwüstet hatte. Dem Sturm fielen 60 Bäume zum Opfer, darunter auch einige, die über 100 Jahre alt waren. Jetzt wurde um Spenden gebeten für möglichst viele Neuanpflanzungen. Im Mittelpunkt standen die Kunstwerke, die aus dem Holz der Kreuze derjenigen Gräber kreiert wurden, die von den Angehörigen aufgegeben wurden. Sonja Kreutzer und Stephanie Hermes begeisterten das Publikum mit ihren Kreuz-Interpretationen. Pfarrer Marc Zimmermann kündigte an, dass etliche der Kreuze ab dem 29. Oktober in der Pfarrkirche St. Andreas ausgestellt werden.