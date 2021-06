Einstimmige Entscheidung im Korschenbroicher Ausschuss : Kapellengrundstück darf nicht bebaut werden

Korschenbroich Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalpflege hat den Plan für eine Wohnhausbebauung auf dem Kapellengrundstück abgelehnt. Der Eigentümer strebt nun eine Normenkontrollklage an. Und offenbar gibt es viele Missverständnisse.

Es scheint eine Menge von Missverständnissen um diesen Plan zu geben. Die Bürger von Raderbroich sind gegen die Bebauung in direkter Nähe der Kapelle, weil sie den dörflichen Charakter zerstöre. Ein Argument, dem sich die Parteien am Donnerstag anschlossen.

Von einem unsinnigen Vorhaben, dort ein Zwei-Familienhaus zu bauen, sprach in der öffentlichen Sitzung Reinhard Metztrop: „Wir in Raderbroich wollen unseren dörflichen Charakter behalten. Dieses Konzept passt nicht, es sieht verschandelt aus“, sagte er in seiner Anhörung. In diesen Sätzen steckt wohl der Ansatzpunkt für ein Missverständnis, denn Peter Hoeren hat nach eigener Aussage nicht vor, ein großes Haus zu bauen. „Mein – dem Bauamt vorgelegter Plan – sah zunächst den Bau eines Bungalows vor. Dem Vorschlag aus dem Bauamt, ein Dach aufzusetzen, um so das kleine Haus, das ich eventuell selbst bewohnen möchte, der Gestaltung unserer Kapelle anzupassen, bin ich in meinem Plan gefolgt. Dabei habe ich immer gesagt, dass es sich um ein kleines Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche handelt. Woher die Gerüchte um ein Mehrfamilienhaus kommen, weiß ich nicht.“