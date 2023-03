Zwischen Korschenbroich und Mönchengladbach Doppelknotenpunkt wird ausgebaut

Korschenbroich · Ab 1. April starten die Ausbauarbeiten von Straßen NRW an der Landesstraße 381. Sie verbindet die Straßen Korschenbroich und Mönchengladbach. Was genau geplant ist und was Pendler erwartet.

25.03.2023, 04:50 Uhr

An der L 381 wird ab 1. April gebaut (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Die Strassen-NRW-Regionalniederlassung Niederrhein baut den Doppelknotenpunkt zwischen der L381, L382, L31 und der K14 aus. Das teilte die Stadt mit. Die L381 verbindet die Städte Korschenbroich und Mönchengladbach und hat daher eine hohe Bedeutung für Berufspendler und den Freizeitverkehr. Das Bauvorhaben soll Rückstaus auf den Straßen im Bereich des Knotenpunktes reduzieren. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung sei ein Ausbau an der L381 dringend erforderlich, so die Verwaltung weiter. Geplant ist die Erweiterung aller beteiligter Straßen um einen zusätzlichen Fahrstreifen. Am 1. April wird mit den Arbeiten begonnen. Umleitungen werden eingerichtet. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.

