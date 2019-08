Im Korschenbroicher Ortszentrum : Aus fünf Brunnen kam einst das Trinkwasser

Korschenbroich Der Heimatverein hat einen Flyer über die Brunnen im Ortszentrum Korschenbroichs zusammengestellt. Einer wurde erst vor drei Jahren entdeckt.

Der erste Brunnen findet sich direkt hinter dem Hannenhaus. Er wurde 1990 auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei entdeckt, als am neuen Hannencenter gebaut wurde. Barbara Romann beschreibt an diesem Brunnen auch eine Inschrift, die besage, dass schon in alter Zeit, nämlich 1691, an dieser Stelle ein Brunnen war. Bei einem Durchmesser von zirka einem Meter ist er sechs Meter tief. Einen weiteren Brunnen finden die Korschenbroicher beim Alten Rathaus, direkt hinter dem Restaurant Nefeli. Dieser Brunnen stammt aus dem Jahr 1586. Der Schutzpatron der Pfarre steht im Mittelpunkt des dritten Brunnens. Dort steht der heilige Andreas über dem plätschernden Nass mit dem wie ein X geformten Andreaskreuz.