Operationskampagne der Augenhilfe Afrika : Einsatz im Süden Kameruns

Korschenbroich Die Augenhilfe Afrika war zur Operationskampagne in Akom 2. Der Korschenbroicher Augenoptikermeister Max Heinrichs war von der Gastfreundlichkeit vor Ort beeindruckt.

Heinrichs ist seine Einsätze in Kamerun mittlerweile schon gewohnt. Eine Besonderheit gab es dieses Mal dennoch: Die besonders große Fläche des Ortes Akom 2, in dem die dreitägige Kampagne stattfand. „Die Ausdehnung von Akom 2 beträgt 40 mal 60 Kilometer“, sagt Heinrichs. Auf dieser enormen Fläche leben gerade einmal rund 25.000 Menschen. Da war schon Kreativität gefragt, um die jeweiligen Patienten überhaupt in den Hauptort zu Heinrichs und den Ärzten Raoul Cheuteu und Prof. Giles Kagmeni zu bringen. Bürgermeisterin Elisabeth Mballa organisierte einen Transport über Lkws der Holzfirmen, die sich sonst am Kameruner Regenwald zu schaffen machen.