Korschenbroicher Verein baut aus Augenhilfe Afrika will neue Klinik eröffnen

Der Verein Augenhilfe Afrika unterstützt seit 2013 Menschen mit Augenkrankheiten in Kamerun. Einmal jährlich treffen sich die Mitglieder des Vereins zur Versammlung und blicken auf das vergangene Jahr zurück. So wurde die zweite Klinik in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun, im Oktober 2023 eröffnet. Und ein neues Projekt ist schon in Planung: Eine weitere Klinik soll Anfang Februar 2025 in Mora eröffnet werden.