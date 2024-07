Kultur in Korschenbroich Alex Bender gibt Konzert voller Nostalgie in Boltens Biergarten

Der Sänger, ganz in Schwarz gekleidet, entführte sein Publikum musikalisch unter anderem ins „Bett im Kornfeld“ und erinnerte mit „Und es war Sommer“ von Peter Maffay an das „erste Mal im Leben“, in dem man wirklich verliebt war. Alex Bender dürfte damit sehr viele und sehr unterschiedliche Emotionen bei seinem Publikum geweckt haben. So war es ein Abend voller Nostalgie und Gemeinschaftsgefühl, an den wohl viele noch gerne zurückdenken werden. Und vielleicht haben sie ja kommendes Jahr die Möglichkeit, wieder mit Alex Bender im Biergarten der Bolten Brauerei zu feiern.