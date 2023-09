Fackelzug und Zapfenstreich in Glehn So war der Auftakt des Schützenfestes 2023 in Glehn

Glehn · Wie eine einzige Partymeile war die Hauptstraße am späten Samstagabend in Glehn. Unzählige Besucher verfolgten den Fackelzug zum Auftakt des Schützen- und Heimatfestes 2023 in Glehn.

02.09.2023, 23:20 Uhr

Auftakt des Schützen- und Heimatfestes 2023 mit Fackelzug 37 Bilder Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer

Oberst Andreas Erkes hatte einiges zu tun kurz vor dem Zapfenstreich auf dem Pankratiusplatz in Glehn. Er musste den neun Musikkapellen und der Ehrenkompanie mit ihren Pechfackeln ihre Plätze zuweisen, und dafür sorgen, dass das Königshaus vom Alten Rathaus kommend musikalisch begleitet wurde. Als Hunderte von Menschen rund um den Pankratiusplatz versammelt waren, folgten zunächst drei Serenaden. Drei Musikstücke hatte das Königshaus ausgesucht, erklärte Erkes vorweg. Hier geht es zur Bilderstrecke: Auftakt des Schützen- und Heimatfestes 2023 mit Fackelzug