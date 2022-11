Unfall in Korschenbroich Auffahrunfall an roter Ampel - eine Person verletzt

Korschenbroich · Eine 38-Jährige Autofahrerin konnte in Korschenbroich an einer roter an Ampel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in ein anderes Auto. Doch damit noch nicht genug.

24.11.2022, 13:14 Uhr

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 23. November, gegen 15.50 Uhr in Korschenbroich auf der L382 Willlicher Straße kurz vor der Kreuzung K23 Willicher Straße/Raderbroich, in Fahrtrichtung Korschenbroich/Mönchengladbach. Eine 38-jährige Mönchengladbacherin fuhr mit ihrem Auto an eine Ampel heran, welche rot zeigte, teilte die Polizei mit. Durch die nasse Fahrbahn habe sie es nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und fuhr einem 31-jährigen Mönchengladbacher auf. Sein Auto wurde in ein weiteres Fahrzeug einer 62-jährigen geschoben, welches ebenfalls an der roten Ampel stand. Der 31 Jährige wurde mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)