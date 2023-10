Einbruchsserie in Korschenbroich Auch SPD-Ratsmitglieder von Einbrüchen betroffen

Gemeinsam mit dem CDU-Vorsitzenden Thomas Siegers hat Baues über Bürgermeister Marc Venten die Bitte an die Polizei gerichtet, „verstärkt in den Nachtstunden Streife zu fahren. Weiterhin werden wir in den nächsten Tagen bis zum Haushalt überlegen, ob der städtische Ordnungsdienst hier auch nachts unterstützend helfen kann“, so Baues.