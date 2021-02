Mit 93 Jahren verstorben : Artur Tumma prägte Leben der Glehner Gemeinde

Artur Tumma engagierte sich für die evangelische Kirche. Foto: Artur Tumma/Tumma

Glehn Im Alter von 93 Jahren ist Artur Tumma verstorben. In Glehn war er ein bekanntes Gesicht: Nicht nur in der evangelischen Kirche engagierte er sich viele Jahrzehnte lang. Auch in der 1950 gegründeten Siedler-Gemeinschaft Glehn war er aktiv und gab sein Wissen rund um Garten und Landwirtschaft als Siedler-Fachberater weiter.

Darüber hinaus gehörte er den Heimatfreunden Glehn an.

1956 kam Artur Tumma zusammen mit seiner Ehefrau Marianne aus Thüringen nach Glehn. Als gelernter Landwirt mit handwerklichem Geschick arbeitete er zunächst in einem Gärtnerbetrieb und wechselte später zu einem Straßenbauunternehmen. Dort war er 30 Jahre als Baumaschinist tätig.

Für die evangelische Kirche setzte sich Tumma 1972 bis 1996 als Presbyter ein. So begleitete und initiierte er als Baukirchmeister den Umbau des alten katholischen Kindergartens an der Schloss-Dyck-Straße in die Friedenskirche. Mit seiner „Rentnerbrigade“ griff er zusammen mit vier weiteren rüstigen Senioren selbst zu Stemmeisen und Bohrmaschine.