Ferienfreizeit in Korschenbroich Jugendliche sind begeistert kreativ

Wegen des „wunderbaren Innenhofs“ im Foyer zählt die Hauptschule in Kleinenbroich für Michael Hackling vom Kreisjugendamt zu den schönsten Schulgebäuden im Kreis. Das gilt nicht nur für die Optik, sondern auch für die Möglichkeit zwischen Innen- und Außenbereich unbeschwert zu wechseln. Bei der aktuellen Wetterlage ist das schon ein nennenswerter Vorzug, den rund 45 Schülerinnen und Schüler in der Ferienaktion „Art Attack“ noch bis zum heutigen Freitag in der ersten Ferienwoche genießen. Im Innenbereich sind die Utensilien fürs kreative Arbeiten gut aufgehoben. Draußen locken Fahrzeuge aus dem Spiel- und Fuchs-Bus. Jeder kann, muss aber nicht alles mitmachen. Die Stimmung ist gut. Ungefragt betonen Teilnehmende der Zielgruppe, dass die Betreuer sehr nett seien und das in der Mittagszeit angebotene Essen richtig lecker.