Illustre Gästerunde beim „Glehner Steilpass“ ARD-Sportkommentator Tom Bartels moderiert Fußball-Talk

Die ehemalige „Wissen-macht-Ah“-Moderatorin Reeves war in ihrer Jugend selbst Fußballerin und brachte es gar in die Juniorinnen-Nationalmannschaft sowie in die Frauen-Bundesliga für den SC Bad Neuenahr. Mit Marcel Witeczek kommt ein zweifacher Deutscher Meister von Bayern München nach Glehn. Mehr als 400 Bundesliga-Spiele für die Bayern, Bayer 05 Uerdingen, den 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach hat er absolviert. Claus Reitmaier hat sich auf seinen zahlreichen Stationen als Torwart nicht nur einen Namen in den höchsten europäischen Ligen gemacht, sondern genießt auch als Spaßvogel Kultstatus. Jens Nowotny wiederum dürfte die aktuelle Meisterschaft von Bayer Leverkusen gebührend feiern – war er doch Teil der Truppe 2002. Der Nationalspieler riss sich im April 2002 das Kreuzband, verpasste so das Bundesliga-Finale, das Endspiel im DFB-Pokal, das Champions-League-Finale und das Endspiel bei der Weltmeisterschaft. Falko Götz schoss in seiner Karriere insgesamt 46 Bundesliga-Tore für die „Werkself“ und den 1. FC Köln und war als Trainer für Hertha BSC Berlin in der höchsten deutschen Spielklasse im Einsatz. Die Gesprächsrunde komplettiert Tobias Sander. Der in Epsendorf beheimatete Geschäftsführer der Spielerberatungsagentur „Roof Football“ betreut Spielergrößen wie Kai Havertz, Serge Gnabry oder Marc-Andre ter Stegen.