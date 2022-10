Ausstellung im Sandbauernhof : Vielseitige Aquarelle und Zeichnungen vom „Malkreis 87“

Liedberg Die fünf Teilnehmerinnen vom „Malkreis 87“ stellten ihre aktuellen Werke im Sandbauernhof in Liedberg aus. Leiterin Elfriede Wimmer präsentierte großformatige Aquarelle. Sie wird noch in diesem Jahr 96 Jahre alt.

Elfriede Wimmer zeigte vergleichsweise großformatige Aquarelle, die sie in diesem Jahr gemalt hat. Motive sind der Niederrhein mit seinen Kopfweiden, aber auch Impressionen von Mallorca und Urlaubseindrücke von Büsum aus diesem Jahr. Alles wirkt leicht und gekonnt, und das ist alles andere als selbstverständlich: Denn die Korschenbroicherin Elfriede Wimmer wird noch in diesem Jahr ihren 96. Geburtstag feiern.

Marianne Cattelaens zeigte in dieser 24. Ausstellung des „Malkreis 87“ längst nicht nur Aquarellbilder. Zu sehen waren auch feine Bleistiftzeichnungen und Bilder voller Kreise, Linien und Punkte. Den Aquarellen sieht man an, dass die 65-Jährige viel von Elfriede Wimmer gelernt hat. Heidi Schneider ist ebenso wie Marianne Cattelaens 65 Jahre alt und von Anfang an dabei. Auch sie präsentierte sich im Sandbauernhof als vielseitige Malerin. So hat sie die Pouring-Technik für sich entdeckt. Dabei herausgekommen ist völlig gegenstandslose Kunst. Sie zeigte aber auch Bilder von Paaren, die wie eine stark abstrahierte Skulptur wirken und ihre Hommage an Audrey Hepburn. Der Mops erinnerte daran, dass Aquarelle immer noch ein Thema sind für Heidi Schneider.