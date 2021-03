Firma Zgoll in Korschenbroich-Pesch : Erstes AOK-Gesundheitsmobil schult für Corona-Selbsttests

Korschenbroich Mitarbeiter der Firma Zgoll erhielten Besuch des Gesundheitsmobils der AOK und Hilfestellung beim Corona-Selbsttest. Vier Stationen mussten sie dazu durchlaufen.

Die Durchführung des Corona-Antigen-Tests ist eigentlich nicht schwierig. Doch zur Premiere im Selbsttest gibt professionelle Begleitung schon Sicherheit. Die erfuhren nun die Mitarbeiter der Firma Zgoll an der Blecherstraße in Korschenbroich-Pesch beim Besuch des Gesundheitsmobils der AOK .

„Die Testsituation ist eine Anleitung, um später selbst zu testen und als Multiplikator im Freundes- und Bekanntenkreis zu wirken“, erklärte Peter Felten vom Institut für Prävention und Nachsorge, einer Tochter der AOK. Wer zu Felten ins Wohnmobil steigen wollte, musste sich zuvor an der ersten Station bei Tom Rey die Eintrittskarte erwerben. Dazu zählten Fiebermessen und die Selbstauskunft der subjektiven Einschätzung, nicht infiziert zu sein. Infrarot gemessen werde die Stirntemperatur von 37,5 Grad Celsius als Fieber gewertet, so Rey.

Mit Maske und Handschuhen bewehrt, erklärte Felten im Wohnmobil als der zweiten von vier Stationen jenseits einer transparenten Schutzwand den Umgang mit dem Test-Set. Der Selbsttester füllt zehn Tropfen einer Pufferlösung in eine Kuvette, schiebt das Wattestäbchen aus der Verpackung, setzt den Finger oberhalb einer Verdickung am Stab an, führt diesen nacheinander in beide Nasenlöcher ein und steckt ihn schließlich in die Kuvette. Nach einer Minute wird das Stäbchen durch Zusammendrücken der Kuvette ausgequetscht und ein Teil der Flüssigkeit auf einen Teststreifen getropft. Fünfzehn Minuten später steht das Ergebnis fest.