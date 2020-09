Bürgermonitor aus Korschenbroich : Ärger über potenziellen Baustellenverkehr für Neubaugebiet Niersaue

Blick auf das Neubaugebiet an der Niersaue. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Anwohner der Gilleshütte befürchten, dass die verbliebene Baulücke über ihre Straße erschlossen wird. Am Freitag soll es einen Ortstermin geben.

Am Bärlauchweg im Neubaugebiet an der Niersaue in Korschenbroich muss lediglich eine Baulücke noch geschlossen werden. Die sorgt jedoch für Ärger bei den Anwohnern der angrenzenden Straße Gilleshütte. Sie befürchten, dass das Grundstück über ihre Straße erschlossen werden soll.