Bürgermonitor aus Korschenbroich : Anwohner kritisiert Sandaustausch auf Spielplatz in Glehn

Der Spielplatz an der Annastraße in Glehn. Foto: Thorsten Neumann

Korschenbroich Mitarbeiter der Stadt haben den Sand auf einem Spielplatz an der Annastraße zwar wie gefordert erneuert, allerdings danach auf der angrenzenden Wiese verteilt. Das sei nicht im Sinne der Regelung, kritisiert Thorsten Neumann.

Mindestens einmal im Jahr soll auf den Spielplätzen in NRW der Spielsand ausgetauscht werden. Das sieht ein entsprechender Runderlass des Landes vor. Das wird auch in Korschenbroich so gehandhabt, beispielsweise auf dem Spielplatz an der Annastraße in Glehn. Anwohner Thorsten Neumann ist allerdings unzufrieden, wie die städtischen Mitarbeiter dabei vorgegangen sind.