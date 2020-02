Bürgermonitor aus Korschenbroich : Raserschwerpunkt Bleichstraße

Blechschaden am frühen Samstagmorgen. Ein 22-Jähriger krachte mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne an der Bleichstraße. Foto: uli suberg

Korschenbroich Uli Suberg wundert sich nicht über den jüngsten Unfall. Dort werde viel gerast.

Die Anwohner der Bleichstraße in Korschenbroich wurden am Samstagmorgen früh geweckt. Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne. Zwei weitere parkende Autos wurden beschädigt (wir berichteten). Eins der Autos gehört Uli Suberg. „Der Unfall wundert mich nicht“, sagt er. „Das musste irgendwann passieren.“

Suberg wohnt seit Jahrzehnten an der Bleichstraße. Er hat miterlebt, wie sie von einer Anwohnerstraße zur Straße für den Durchgangsverkehr wurde. „Überall in den Tempo-30-Zonen wird zu schnell gefahren“, sagt er. „Aber wir reden bei uns nicht von 40 bis 50 km/h, sondern von 70 bis 80.“ Im Laufe der Jahre habe die Stadt einiges versucht, um das Tempo zu drosseln. Erst seien Poller an den Bürgersteigen aufgestellt worden, dann Parkflächen geschaffen worden. Auch die Schaffung einer Einbahnstraße stand zur Diskussion. Nur: „Es wird immer noch zu schnell gefahren“, sagt Suberg.