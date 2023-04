Fehlender ÖPNV in Lüttenglehn „Wir fühlen uns hier richtig abgehängt“

Insgesamt 135 Haltestellen im Korschenbroicher Stadtgebiet werden derzeit behindertengerecht ausgebaut. So auch die Bushaltestelle „Am Heisterdahl“ in Lüttenglehn. Dieser Umbau erhitzt die Gemüter von Anwohnern. Es würden Parkplätze fehlen und eine Familie befürchtet, ihre Garage nicht mehr nutzen zu können. Kostenpflichtiger Inhalt Unsere Redaktion hatte im Rahmen des Bürgermonitors darüber berichtet. Der Artikel hat aber auch andere Anwohner aus Lüttenglehn auf den Plan gerufen. Sie beklagen die grundsätzlich schlechte Anbindung Lüttenglehns an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).