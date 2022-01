Korschenbroicher Bundespolitiker : Ansgar Heveling (CDU) als Justiziar wiedergewählt

Korschenbroich Der Korschenbroicher CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling bleibt Justiziar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zudem wurde in Ausschüsse des 20. Bundestags gewählt.

Mit einem Ergebnis von 96,3 Prozent ist der Korschenbroicher CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Justiziar der Bundestagfraktion wiedergewählt worden. Damit gehört er weiterhin dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand an. Zu seinen Aufgaben zählen nicht nur die Richterwahlen und die verfassungsgerichtlichen Streitverfahren, sondern er ist auch für Themen an der Schnittstelle von Rechts- und Innenpolitik zuständig.

Der 20. Deutsche Bundestag hat zudem seine Ausschüsse gebildet und Heveling ist auch hier vertreten. So wurde er als ordentliches Mitglied in den Rechtsausschuss und in den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung gewählt. Wie Heveling mitteilt, freue er sich sehr, dass er seine Arbeit im Rechtsausschuss fortsetzen kann. „Es ist ein Kernausschuss des Parlaments, der bei allen wichtigen Vorhaben beteiligt ist“, so der Korschenbroicher Politiker.