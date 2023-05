Annette und Josef Bienefeld seit 65 Jahren ein Paar In der Kirche hat es gefunkt

In der Kirche in Kleinenbroich trafen die beiden das erste Mal aufeinander: Im Jahr 1947 durfte Annette Bienefeld zusammen mit ihrer Freundin bei der Fronleichnamsprozession die Monstranz durch den Ort tragen. Als sie in der Kirche ankamen und am Hochaltar bereits alles besetzt war, sorgte Josef Bienefeld als einer der Turner, die mit ihrer Fahne in der Ecke standen, für Platz. Als sie ihn ansprach, erfuhr sie, dass es sich um den Bruder ihrer besten Freundin handelte. Schnell sprang der Funke über und aus den beiden wurde ein Paar, das heute auf 65 Jahre Ehe zurückblicken kann.