Seit Jahresbeginn gibt es ein neues – manchen aber vielleicht doch bekanntes – Gesicht in der Sparkasse in Kleinenbroich. Anna Katharina Steinhoff leitet nun die Filiale. Die 36-jährige Sparkassenbetriebswirtin dürfte einigen Kunden noch bekannt sein, da sie bereits als Auszubildende und später erneut für einige Jahre in der Filiale gearbeitet hat. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und war zuletzt als stellvertretende Centerleiterin für Baufinanzierungen zuständig.