Lesung in Korschenbroich Anna Enquist liest aus ihrem Roman „Die Seilspringerin“

Die Niederländerin, die als Psychoanalytikerin und Pianistin ebenso Karriere gemacht hat wie als Autorin, präsentiert auf Einladung des Vereins „Korschenbroich liest“ ihren jüngsten Roman „Die Seilspringerin“. Die Lesung findet am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas statt. In Deutschland bekannt geworden ist Anna Enquist unter anderem mit dem Roman „Letzte Reise“, in dem sie das Leben des berühmten Kapitäns James Cook aus der Perspektive seiner Frau Elizabeth erzählt. Ebenfalls zum Bestseller aufgestiegen ist der Roman „Der Kontrapunkt“, in dem sie das Schicksal ihrer eigenen, bei einem Fahrradunfall zu Tode gekommenen Tochter verarbeitet.