Veranstaltung in Korschenbroich : Jetzt anmelden für den Citylauf im September

Korschenbroich Erstmals wird der Citylauf im September und nicht im April stattfinden. Welche Anmeldefristen zu beachten sind, wie viele Eliteläufer mitmachen und welche Farbe das Shirt hat für diejenigen, die es ans Ziel schaffen.

In knapp 80 Tagen startet der 32. Citylauf durch den Korschenbroicher Ortskern. Auf der Internetseite der Veranstalter läuft ein Countdown. Denn nach zwei Jahren coronabedingter Pause mit einem virtuellen Lauf ist die Vorfreude auf die Veranstaltung am 11. September besonders groß. „Wir freuen uns sehr, dass das Event endlich wieder in Präsenz stattfinden kann, und sind guter Dinge, dass die Lauflust der Korschenbroicher entsprechend groß sein wird“, sagt Geschäftsführer Markus Bresser von der Citylauf GmbH, der die Veranstaltung mit Hans-Peter Walther plant und durchführt.

Bislang haben sich rund 250 Läufer für die unterschiedlichen Wettbewerbe angemeldet. Das ist noch nicht so viel, bedenkt man, dass zuletzt rund 4000 Teilnehmer gestartet sind. Erfahrungsgemäß melden sich viele erst in den Wochen kurz vor dem Lauf an, sagt Bresser. Und: Da der Termin diesmal im September und nicht wie üblich im April stattfindet, haben ihn nicht alle im Sinn. Viele seien erst mal in Sommerferienstimmung.