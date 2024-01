Insgesamt 344 Viertklässler werden nach den Sommerferien auf die weiterführenden Schulen wechseln. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler in Korschenbroich können ihre Kinder am Samstag, Montag und Dienstag, 17. bis 20. Februar, an einer der drei weiterführenden Schulen Korschenbroichs anmelden. Wie die Stadt weiter mitteilt, können die Kinder nur persönlich von den Eltern angemeldet werden. Dafür müsse vorab ein fester Termin vereinbart werden.