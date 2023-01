312 Viertklässler in Korschenbroich Anmeldetermine für die Eltern von Viertklässlern

KORSCHENBROICH · Vom 4. bis 7. Februar können die Eltern der 312 Viertklässler ihre Kinder an den weiterführenden Schulen in Korschenbroich anmelden. Dafür muss ein fester Termin vereinbart werden. Was noch zu beachten ist.

23.01.2023, 04:50 Uhr

Vom 4. bis 7. Februar können die Eltern der 312 Viertklässler ihre Kinder an einer der drei weiterführenden Schulen in Korschenbroich anmelden. Symbolfoto: Foto: dpa/Marijan Murat