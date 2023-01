Tischtennis in Korschenbroich Anmelden zur Mini-Meisterschaft im Tischtennis

Auch der TTC Korschenbroich richtet wieder einen Ortsentscheid aus. Am Sonntag, 22. Januar, werden um 10 Uhr in der Zweifach-Sporthalle, Pescher Straße 127, Eingang Steinstraße, die Stadtmeister und Mini-Meister ermittelt. Spielberechtigt sind alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2010 geboren sind und noch keine Spielberechtigung besitzen. Wer sich schon einmal an den Mini-Meisterschaften beteiligt hat, ist grundsätzlich teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme ist kostenlos.