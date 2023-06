Kulturrucksack in Korschenbroich Kunst und Kultur für Kinder in Korschenbroich

Während das Projekt „Upcycling Zukunftswerkstatt“ bereits erfolgreich laufe, können sich interessierte Kinder nun zum „Graffiti-Workshop“ und noch acht weiteren kostenlosen Angeboten anmelden. Der „Graffiti-Workshop“ findet am Samstag, 17. Juni, in der Jugendeinrichtung Katho St. Andy statt. Der Kurs unter Leitung von Felix Päffgen startet um 12 Uhr. Ab Ende Juli steht der Kulturrucksack im Glehner Jugendtreff SinnFlut. Dort können Kinder und Jugendliche beispielsweise am 31. Juli an einem Siebdruck-Kurs oder am 1. August an einem Kerzen-Workshop teilnehmen.