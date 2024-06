Aktion, Spaß und gute Laune für Jugendliche Welche Angebote es für den Nachwuchs in Korschenbroich gibt

„Wir haben viele freie Träger, wie das „Katho“ der katholischen Kirche und das Klärwerk, die das Kreisjugendamt finanziell fördert und unterstützt. Vier der vorhandenen Einrichtungen werden von hauptamtlichen Kräften geführt“, sagt Bendt. Die hauptamtlich geführten Jugendeinrichtungen bieten neben Freizeitaktivitäten, Kursen und Ferienangeboten von Jugendfahrten bis zum Bauspielplatz auch klassische „Offene-Tür-Angebote“, zu denen während mehrstündiger Öffnungszeiten junge Menschen nach Belieben kommen und gehen können. Die „Sinnflut“ in Glehn ist seit Anfang 2024 in Trägerschaft der Stadt unter pädagogischer Leitung des Kreisjugendamts. Die Kleinenbroicher Jugendeinrichtung „Basement“ wird in Trägerschaft der katholischen Kirche ehrenamtlich betreut. Die Aktion Freizeit Behinderter in Kleinenbroich richtet sich an alle Altersgruppen, auch an Jugendliche. Die Jugendeinrichtungen sind Mitglieder im Stadtjugendring, zu dem auch Jugendfeuerwehr und Pfadfinder zählen.