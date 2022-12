Laster in schrillen Farben Andy Warhol stand Pate für Kalender der Wimmer-Spedition

Renneberg ist stolz, dass sein Werk den Firmenkalender in hundertfacher Vervielfältigung schmückt. Der 22-Jährige, der in Glehn lebte und nun kurz vor dem Abschluss seines Lehramtsstudiums mit den Fächern Mathematik und Kunst steht, ist kein Nobody in der rheinischen Kunstszene. An seiner Kölner Universität sind seine Arbeiten im Rahmen der Studierendenausstellung ebenso vertreten, wie in der Galerie Vogl sowie in der Provinzial-Filiale Burkhardt, beide in Mönchengladbach-Giesenkirchen.