Private Initiative für den Naturschutz Wenn ein Waldteich zur Natur-Oase wird

Seit 78 Jahren wohnt er in Raderbroich. Davon war er allerdings 25 Jahre lang als Handelsvertreter und später Vertriebsleiter für Amerikaner und Japaner europaweit unterwegs und in dieser Zeit „nicht so oft zu Hause“. Doch die Geschichte des Teiches in der Nähe seines Elternhauses hat der zweifache Vater immer im Blick gehabt. Früher sei der Tümpel als Katzenkuhle bezeichnet worden, da hier Katzen, krankes Geflügel und später auch Müll im Tümpel versenkt wurden. Als Rheinbraun Wasser abpumpte, sei der Tümpel ausgetrocknet und in den 1960er und 1970er Jahre bei der Renovierung von Häusern oft als Schuttabladeplatz missbraucht worden. „Ich habe hier sogar Munition und Haarspray aus den 1950er Jahren gefunden“, beschreibt Jammers die traurige Vorgeschichte.