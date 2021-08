Vorpremiere in Korschenbroich : Andreas Izquierdo gibt Kostprobe aus seinem neuen Buch

Liedberg Erst nächste Woche erscheint der neue Roman von Andreas Izquierdo. Der Kölner Autor gab aber im Sandbauernhof in Liedberg bereits eine Vorpremiere.

Rita Mielke, die Initiatorin von „Korschenbroich liest“, mutmaßte aufgrund des kurzen Zeitabstandes zwischen dem ersten Band und der Fortsetzung, dass die drei Hauptprotagonisten Izquierdo keine Ruhe gelassen hätten. Der erste Band „Schatten der Welt“ handelt von den Freunden Carl, Isi und Artur und den dramatischen Wendungen ihres Lebens im ersten Weltkrieg. Im zweiten Buch „Revolution der Träume“ verlegt der in Köln lebende Schriftsteller den Handlungsort von Thorn in Westpreußen nach Berlin in die Jahre 1918/ 19, als von den sogenannten Goldenen Zwanzigern noch nichts zu spüren ist.

Izquierdo eröffnete die Lesung mit einer Zustandsbeschreibung der von Leid und Elend, aber auch Umbruch geprägten Metropole mit Träumen von Freiheit und Frieden. Anschaulich schildert er etwa, wie der in Berlin ankommende Carl seine Kamera aufbaut für ein Foto als zukünftiges „Guckloch in die Vergangenheit“. Der Autor ergänzte die Lesung um knappe Überleitungen, erinnerte etwa an die Geschäftstüchtigkeit des Artur, die auch in der Fortsetzung eine Rolle spielt. Er beendete die Lesung mit einem von scharfzüngigen, spitzen Dialogen gespickten Einblick in das familiäre Umfeld des Adelssprösslings Aldo von Torstayn.