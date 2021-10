Realschüler in Korschenbroich : Junge Spurensucher gegen das Vergessen

Siebt- und Achtklässler der Realschule Korschenbroich haben sich der freiwilligen Geschichtswerkstatt angeschlossen, die von Lehrerin Eva Hermanns geleitet wird. Die Nachwuchsforscher widmen sich vor allem der NS-Zeit vor Ort. Foto: Jörg Singendonk

Korschenbroich Neun Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der Geschichtswerkstatt der Realschule Korschenbroich. Sie widmen sich vor allem der NS-Zeit.

„Wir sind die Spurensucher gegen das Vergessen“, beschreibt Lehrerin Eva Hermanns das Engagement in der „Geschichtswerkstatt“ der Realschule Korschenbroich. Zum Treffen der freiwilligen Arbeitsgemeinschaft haben sich mit Beginn des neuen Schuljahres neun Schülerinnen und Schüler zusammengefunden – eine jahrgangsübergreifende Gruppe der Klassen 7 und 8.

Mit wachem Blick folgen sie den Ausführungen ihrer Lehrerin. Eva Hermanns gibt ihnen zunächst einen Überblick zu bisherigen Aktionen der Schüler aus den früheren Jahrgängen. In der „Geschichtswerkstatt“ wird seit 2008 zu unterschiedlichen Themen geforscht. Diese werden dann in einzelnen Projekten diskutiert, dokumentiert und schließlich auch präsentiert. Die Nachwuchsforscher widmen sich vor allem der Zeit des Nationalsozialismus und der Judenverfolgung.

„Warum haben sich schon so viele Schüler vor euch damit ausein-andergesetzt?“ will Lehrerin Hermanns wissen. Die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. „Ich denke, sie wollten wissen, was vor allem im letzten Krieg passiert ist, um dann aus der Geschichte zu lernen“ sagt Emma. Und Luis fügt hinzu: „Viele Wohnhäuser der Juden sind damals zerstört worden. Dies zu doku-mentieren, hat ja auch einen eigenen Wert.“

Die Geschichten aus der Werkstatt haben fast immer lokalen Charakter. „Wir arbeiten zu Themen, die mit der Geschichte der Menschen, die in Korschenbroich und Umgebung leben, zu tun haben“, so die Lehrerin. Dazu zählt auch die Recherche und Präsentation zur Gedenkveranstaltung für die vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Korschenbroich.

Im Mittelpunkt steht dabei das Schicksal der Familie Siegfried und Elise Winter aus Glehn. Seit Bestehen der „Geschichtswerkstatt“ engagieren sich die Schüler der Realschule bei den jährlichen Aktionen „Gegen das Vergessen“. So gestalten sie etwa am 09. November, dem Gedenktag zur Reichspogromnacht, in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und der Eine-Welt-Initiative, eine gemeinsame Präsentation im Kulturbahnhof Korschenbroich.

Eine besondere Begegnung war die Zusammenkunft mit der 1938 im litauischen Wilna geborenen Zeitzeugin Tamar Dreifuss. Die Schüle-rinnen und Schüler pflegen auch regelmäßig die Stolpersteine in Korschenbroich und Glehn. Sie bringen die kleinen Gedenktafeln aus Messing, die an den ehemaligen Standorten der Wohnhäuser jüdischer Mitbürger, im Gehweg eingelassen sind, jedes Jahr auf Hochglanz.

So sind Namen und Daten gut lesbar und die Erinnerung an die Menschen sowie deren Schicksal bleibt erhalten.

Nachdem die Gruppe des Schuljahrs 2021/22 von den vielfältigen Themen der „Geschichtswerkstatt“ erfahren hat, kommen schon die ersten konkreten Vorschläge für künftige Aktionen. „Ich habe neulich den Film „Das Tagebuch der Anne Frank“ gesehen“, sagt Paul und schlägt vor, ihn noch einmal gemeinsam zu gucken.

„Vielleicht sollten wir auch deutlich machen, dass es die Demokratie bei uns noch gar nicht so lange gibt“, lautet Emmas Vorschlag. Eva Hermanns nimmt die Ideen ihrer Schüler mit einem Lächeln entgegen und formuliert dann die beiden Ziele der „Geschichtswerkstatt“ in diesem Schuljahr. Im Mittelpunkt steht die Durchführung einer Rallye zu dem Thema „Spuren jüdischen Lebens in Glehn“. Mit dem Einsatz der „Biparcours App“ vom Land NRW sollen Jugendliche zu den ehemaligen Wohnungen jüdischer Mitbürger geführt werden und dort mehr über deren Leben erfahren können.